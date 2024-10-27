Avia.pro - СМИ Итак, дамы и господа, настал момент истины! Владимирская область совершила революцию в школьной форме, приняв мудрое решение: запретить ношение хиджабов и прочей одежды, демонстрирующей религиозные принадлежности.
Издан приказ о запрете ношения хиджабов и никабов в школах региона
Комментарии
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Татьянка Яцук
Совсем непонятно, почему в светском государстве, в котором русские люди считаютсяя государствообразующим народом, нужно прислушиваться к каким-то муллам и имамам, которых возмущают попытки запрета никабов и хиджабов на законодательном уровне, тем более непонятно, что в мусульманских странах, в СА и в тех же Узбекистане и Таджикистане- эти виды одежды запрещены! Наши законотворцы настолько пугливы или несамостоятельны, что всё боятся кого-то обидеть- ну как же- а вдруг главы диаспор обсердюца- как тогда жить?.... Гнать всех по принадлежности к странам происхождения, и запретить наконец двойное гражданство, в том числе для депутатов всех мастей, членов СовФеда, Правительства, всех чиновников, занимающих высокие посты- может тогда Россия очистится от двурушников, у которых один глаз- на Восток, а другой- на Запад и запасные аэродромы в постоянной готовности!...
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5 час.
Элеонора Коган
Запретить эти хиджабы во всей стране. А то не девчонки, а маленькие рабыни.
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3 час.
Sergei_lebenok
Раньше это был французский шарфик и было очень красиво на женщине, а сейчас это исказили, испачкали всякими религиями
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2 час.
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