Издан приказ о запрете ношения хиджабов и никабов в школах региона

Татьянка Яцук

Совсем непонятно, почему в светском государстве, в котором русские люди считаютсяя государствообразующим народом, нужно прислушиваться к каким-то муллам и имамам, которых возмущают попытки запрета никабов и хиджабов на законодательном уровне, тем более непонятно, что в мусульманских странах, в СА и в тех же Узбекистане и Таджикистане- эти виды одежды запрещены! Наши законотворцы настолько пугливы или несамостоятельны, что всё боятся кого-то обидеть- ну как же- а вдруг главы диаспор обсердюца- как тогда жить?.... Гнать всех по принадлежности к странам происхождения, и запретить наконец двойное гражданство, в том числе для депутатов всех мастей, членов СовФеда, Правительства, всех чиновников, занимающих высокие посты- может тогда Россия очистится от двурушников, у которых один глаз- на Восток, а другой- на Запад и запасные аэродромы в постоянной готовности!...