Пашинян на фоне митингов заявил, что в Армении нет внутриполитического кризиса

В Армении нет внутриполитического кризиса, государственные органы работают в рамках своих функций. Соответствующее заявление на фоне оппозиционных митингов сделал руководитель правительства закавказской республики Никол Пашинян, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии