TVcenter.ru

642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Летчик-космонавт Федор Юрчихин ответил Пересильд на обвинения в травле

Летчик-космонавт Федор Юрчихин ответил Пересильд на обвинения в травле

Накануне летчик-космонавт Федор Юрчихин решил поделиться своим мнением относительно заявлений Юлии Пересильд, которая несколько дней назад сообщила, что представители космонавтики на протяжении нескольких лет закидывают актрису гневными сообщениями.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх