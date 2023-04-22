Летчик-космонавт Федор Юрчихин ответил Пересильд на обвинения в травле

Накануне летчик-космонавт Федор Юрчихин решил поделиться своим мнением относительно заявлений Юлии Пересильд, которая несколько дней назад сообщила, что представители космонавтики на протяжении нескольких лет закидывают актрису гневными сообщениями.
Накануне летчик-космонавт Федор Юрчихин решил поделиться своим мнением относительно заявлений Юлии Пересильд, которая несколько дней назад сообщила, что представители космонавтики на протяжении нескольких лет закидывают актрису гневными сообщениями.
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