Бойцы накрыли "Градами" опорники и разведчиков ВСУ на правом берегу Днепра

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Бойцы 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота группировки "Днепр" с помощью реактивных систем залпового огня "Град" разнесли пункты временного размещения штурмовиков ВСУ и вражеский пункт управления разведывательными дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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