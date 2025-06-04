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Царьград

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Лето в Москве: выбери из 400 мероприятий на любой вкус

Лето в Москве: выбери из 400 мероприятий на любой вкус

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование по программе "Лето в Москве", которая охватит 400 площадок столицы с 1 июня по 7 сентября.

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