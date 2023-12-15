Юристы бизнес-омбудсмена Татарстана организовали видео-встречу с АО «Газпром трансгаз Казань» по обращениям предпринимателей

14 декабря 2023 года состоялась встреча в формате Zoom-конференции с представителями предпринимательского сообщества с участием Заместителя генерального директора по производству АО «Газпром трансгаз Казань» Михаила Фролова, генерального директора ООО «Теплоцентр» Руслана Хузиева, директора ООО «Компания “ВИЛЕНД”» Эдуарда Вишнякова и председателя правления межрегиональной общественной организации «Гильдия инженеров газового оборудования» Станислава Митюшина.