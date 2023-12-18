Песня «Мой мармеладный» Кати Лель завоевала зарубежную публику TikTok

Спустя 20 лет после выпуска композиции можно смело утверждать, что трек обрел вторую жизнь. Причем во многом благодаря стараниям иностранцев, которым мелодия кажется забавнойВ зарубежных соцсетях завирусился трек Кати Лель «Мой мармеладный».