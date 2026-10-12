На границе Беларуси и ЕС скопление фур выросло втрое за выходные

За выходные на границе Беларуси с Евросоюзом число грузовиков, ожидающих выезда в Польшу и Литву, выросло втрое: перед польскими переходами стоят 625 фур, перед литовскими — 140.
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