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Культуромания

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В Серове прошел фестиваль «Культурный код Урала»

В Серове прошел фестиваль «Культурный код Урала»

С 5 по 9 октября в Серове проходил фестиваль «Культурный код Урала», приуроченный к областной тотальной акции «День чтения — 2026».

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