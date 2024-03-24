Закон о прокуратуре: Эксперт считает, что ПДС пыталась замаскировать внесенные изменения

Эксперт по конституционному праву Александр Арсени считает, что ПДС попыталась замаскировать поправки, внесенные в закон о прокуратуре, что могло бы еще больше затянуть процесс избрания нового генерального прокурора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии