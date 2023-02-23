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Сразу три итальянских клуба выиграли первые матчи в одной стадии плей-офф впервые в истории ЛЧ

Сразу три итальянских клуба выиграли первые матчи в одной стадии плей-офф впервые в истории ЛЧ

«Интер», «Милан», «Наполи» одержали победы по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Случай, когда сразу три команды чемпионата Италии смогли одержать победы в первых матчах одной стадии плей-офф, стал первым в истории, сообщает Opta.

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