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Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом

Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результаты Владимира Путина на прошедших президентских выборах беспрецедентными: 87% голосов за после 24 лет у власти и при такой высокой явке — это «мировой феномен».

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