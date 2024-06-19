В Сибири участник СВО выплатил почти миллионный долг по алиментам сыну

Мужчина материально не участвовал в жизни ребенка и к его совершеннолетию накопил долг в размере 760 тысяч рублей В Кузбассе участник спецоперации оплатил крупный долг по алиментам перед сыном, сообщили в региональном ГУФССП.
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