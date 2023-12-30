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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вяльбе о том, когда спортсмены успевают влюбляться: «Для того, чтобы заняться сексом, не обязательно ждать 12 часов ночи. Можно это и после ужина сделать»

— А праздники вы все вместе празднуете в команде или это не поощряется? — На Новый год мы вот сейчас разъехались.

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