The risk of poverty in Lithuania is the highest in the last 7 years, writes Delfi. According to this indicator, Lithuania ranks the lowest in the entire European Union, the elderly have the hardest time.
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