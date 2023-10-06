Зеленский фсьо...

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

КОНЕЧНО НЕ СЛЕЗУТ , Ведь наше правительство ничего не сделало для усмирения безумных , что Зе , что Пашинского , да и вообще на англо-саксов . А что это значит ? Бесчинство на наших исконно русских землях и разорение . А сейчас , что происходит Путин на форуме не стесняясь заявляет . Да пусть её и ЕС и НАТО берут , кто хотите . А что будет дальше ? Как можно себе представить ?А будет ровно то , от чего мы защищали Донбасс и Луганск , строили планы на исправление народа живущего на Украине и восстановление отношений между национальностями , то бишь денацификацию и выход из подчинения США , а вместе с этим демилитаризацию . А выходит Ивану Васильевичу по хрен земли России кроме Кремлёвских Палатей . А уже завтра Царь -Пушку в Куев американцы потащат и кремлёвские потешные войска будут с криком " УрЯ " их провожать махая дружно в след руками и обязательно у кого-то из них пробьёт слеза , а уж чем зарядят ея по прибытии одному Богу известно . Видимо поэтому руководство предупреждает народ , готовьтесь к худшему , наверно и у нас тоже туалетная бумага пропадёт .