Не знаю,как это произойдёт, то ли в ходе выборов, то ли немедленно уйдёт в отставку,но сам доклад в ООН, предъявивший ему нарушения прав человека и гонения на православных затеян неот скуки.
Зеленский фсьо...
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
КОНЕЧНО НЕ СЛЕЗУТ , Ведь наше правительство ничего не сделало для усмирения безумных , что Зе , что Пашинского , да и вообще на англо-саксов . А что это значит ? Бесчинство на наших исконно русских землях и разорение . А сейчас , что происходит Путин на форуме не стесняясь заявляет . Да пусть её и ЕС и НАТО берут , кто хотите . А что будет дальше ? Как можно себе представить ?А будет ровно то , от чего мы защищали Донбасс и Луганск , строили планы на исправление народа живущего на Украине и восстановление отношений между национальностями , то бишь денацификацию и выход из подчинения США , а вместе с этим демилитаризацию . А выходит Ивану Васильевичу по хрен земли России кроме Кремлёвских Палатей . А уже завтра Царь -Пушку в Куев американцы потащат и кремлёвские потешные войска будут с криком " УрЯ " их провожать махая дружно в след руками и обязательно у кого-то из них пробьёт слеза , а уж чем зарядят ея по прибытии одному Богу известно . Видимо поэтому руководство предупреждает народ , готовьтесь к худшему , наверно и у нас тоже туалетная бумага пропадёт .
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7 час.
Ольга Густова
Зачем вы неправду говорите, Путин всегда говорил, что против вступления Украины в НАТО и на вчерашнем форуме опять это сказал. А про вступление в ЕС он сказал, что это не военный блок и не имеет ничего против. Дальше он не стал говорить, но всем адекватным людям и так понятно, что Украину в ЕС никогда не возьмут, кому там нужна эта побирушка. У них там своих проблем хватает.
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15 мин.
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