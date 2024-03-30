FP: Польша может заблокировать путь Украины в ЕС

Беспошлинный доступ Украины к европейскому рынку в особенности для поставляемых киевской стороной сельскохозяйственных товаров служит причиной для развития недовольства большого числа европейских государств.
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