Ежедневная потеря 50–100 волос считается нормальной, однако заметное поредение причёски и выпадение целых пучков могут указывать на проблемы со здоровьем, рассказала косметолог, пластический хирург и трихолог Мадина Осман в беседе с «Вечерней Москвой».