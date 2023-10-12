«Приглашаю стройную женщину, которой негде жить, или сироту, или беженку для совместного проживания ко мне, в качестве помощницы и если полюбимся - женой, возможно матерью наших детей».
Четыре стратегии, которые мужчины используют со слабыми женщинами
Комментарии
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Елена
К сожалению именно так и происходит, уродов становится всё больше... 😞
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15 час.
V
Valery
Очередное унылое говно. Как тяжело жить. Все мужики козлы, одеть нечего.
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14 час.
МВ
Мстислав Водяной
А как представляют себе "бабье счастье" сами женщины? Прощу делиться своими представлениями о нём родимом.
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10 час.
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