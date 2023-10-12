Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 481 подписчик

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Четыре стратегии, которые мужчины используют со слабыми женщинами

Четыре стратегии, которые мужчины используют со слабыми женщинами

«Приглашаю стройную женщину, которой негде жить, или сироту, или беженку для совместного проживания ко мне, в качестве помощницы и если полюбимся - женой, возможно матерью наших детей».

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Комментарии
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Елена
К сожалению именно так и происходит, уродов становится всё больше... 😞
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15 час.
V
Valery
Очередное унылое говно. Как тяжело жить. Все мужики козлы, одеть нечего.
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14 час.
МВ
Мстислав Водяной
А как представляют себе &quot;бабье счастье&quot; сами женщины?  Прощу делиться своими представлениями о нём родимом.
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