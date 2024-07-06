Армия Израиля ударила рядом со школой БАПОР в секторе Газа

Удар по зданиям, находящимся вблизи школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, нанесли ВВС Израиля, 6 июля сообщает пресс-служба армии обороны страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
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