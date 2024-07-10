Глава новосибирского "Союза отцов" призвал признать Пугачёву иноагентом

Поводом громкого выступления стал пост певицы после попадания ракеты в детскую больницу в Киеве.В Новосибирске руководитель общественной организации "Союз отцов" Сергей Майоров выступил за присвоение Алле Пугачёвой статуса иноагента после поста в соцсети на тему ракетного удара по детской больнице в Киеве.