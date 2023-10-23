Жителей Ямальской тундры оповещают о падении фрагментов ракеты-носителя

Тундровики покинули опасные места в районе Ямальской тундры: здесь могут упасть фрагменты ракеты. Как сообщает Telegram-канал МЧС ЯНАО, специалисты ведомства оповещают местное население о возможном риске.
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