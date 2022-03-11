Daily Storm

421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вася Искандер
    Правильно! Если так будем топтатся,  то и жертв наших будет много и нацики почувствуют,что нас можно сдержать. Для че...Минобороны России...
  • Вася Искандер
    А как вы хотели? Думаете, что они с  радостью вас примут? Вы имеете дело с отмороженным быдлом, которому с рождения в...Минобороны России...
  • nyha
    Осталось вывезти с территории и переплавить...Минобороны России...

Reuters: Байден 11 марта призовет к лишению России всех торговых преференций

Reuters: Байден 11 марта призовет к лишению России всех торговых преференций

Речь, в частности, идет о повышении тарифов на российский импортПрезидент США Джо Байден в совместном заявлении с ЕС и «Большой семеркой» 11 марта выступит с призывом закончить «нормальные торговые отношения» с Россией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх