Reuters: Байден 11 марта призовет к лишению России всех торговых преференций

Речь, в частности, идет о повышении тарифов на российский импортПрезидент США Джо Байден в совместном заявлении с ЕС и «Большой семеркой» 11 марта выступит с призывом закончить «нормальные торговые отношения» с Россией.
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