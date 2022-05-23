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Россияне стали в два раза чаще покупать товары от насекомых и грызунов

Россияне стали в два раза чаще покупать товары от насекомых и грызунов

Спрос на товары для защиты от насекомых и вредителей в мае 2022 года вырос на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.

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