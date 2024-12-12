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Задействован новый танкер: «Ямал СПГ» экстренно высвобождает газовозы ледового класса

Задействован новый танкер: «Ямал СПГ» экстренно высвобождает газовозы ледового класса

Пока проект «Ямал СПГ», завод российского добытчика и экспортера СПГ «Новатэк», не попал в поле зрения карательных финансовых органов США, компания старается максимально ускорить процесс производства и отгрузки сырья.

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