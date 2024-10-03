Петербуржцам обещали «почистить» город от «стихийных» свалок

В Северной столице их уже 140. В Петербурге насчитывается 140 несанкционированных свалок. Об этом сообщил председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Герман, передает телеканал «Санкт-Петербург».