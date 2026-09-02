Еврокомиссар Кос: зима на Украине может оказаться худшей за все время конфликта

Европейцы готовят украинцев к непростому холодному сезону.Грядущий зимний сезон рискует оказаться для Украины самым сложным за весь период боевых действий, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
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