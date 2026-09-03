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Царьград

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На 13 ночей перекроют шесть съездов КАД у Таллинского шоссе

На 13 ночей перекроют шесть съездов КАД у Таллинского шоссе

График перекрытия съездов КАД у Таллинского шоссе. Всё может измениться.Водителям в Петербурге стоит подготовиться к дорожным работам на развязке КАД с Таллинским шоссе.

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