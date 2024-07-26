В Раде рассказали, как администрация Зеленского унизила Харрис

Размещение Камалы Харрис позади главы администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака на групповом фото на саммите в Швейцарии является свидетельством «внешнеполитического гения» последнего, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
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