Жительница региона стала жертвой мошенников, арендуя квартиру для дочки-студентки 🤑🤑🤑 38-летняя жительница Камышина нашла через интернет квартиру для дочери и перевела предполагаемой арендодательнице 15 тысяч рублей за бронирование и аренду жилья.