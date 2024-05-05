Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Наталия
    Многие наши чиновники, судя по их высказываниям и делам, просто наглые, вороватые и очень неумные, зажравшиеся особи....Саратовские чинов...
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Отправка французских легионеров в помощь ВСУ: первая рота уже находится в Славянске

Отправка французских легионеров в помощь ВСУ: первая рота уже находится в Славянске

Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона (войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Французской Республики) воевать против Вооружённых Сил Российской Федерации.

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