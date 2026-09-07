Воздушная тревога — спохватились через 30 лет: Почему Путину вдруг оказалось не с кого спросить за вопиющие проблемы ПВО Президент наконец-то признал, что за противовоздушную оборону страны должен отвечать «единый начальник».
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