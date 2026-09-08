В Брянской области один человек погиб, четверо ранены в результате атаки ВСУ

Один человек погиб, четверо получили ранения во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области.
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