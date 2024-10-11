#Сводка на утро 11 октября 2024 года ▪ На Курском направлении ВС России вчера провели решительные наступательные действия.
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#Сводка на утро 11 октября 2024 года ▪ На Курском направлении ВС России вчера провели решительные наступательные действия.
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