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Investornytt: поведение Зеленского на похоронах короля Норвегии было бестактным

Investornytt: поведение Зеленского на похоронах короля Норвегии было бестактным

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Норвегию на похороны короля Харальда V обсуждал с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре новые военные поставки, и поведение обоих политиков во время траура в стране было абсолютно недопустимым.

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