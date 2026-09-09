Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Норвегию на похороны короля Харальда V обсуждал с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре новые военные поставки, и поведение обоих политиков во время траура в стране было абсолютно недопустимым.
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