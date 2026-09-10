Владельцам погибших от «Мультикана» питомцев платят по 300 тысяч

Владельцам собак, умерших после вакцинации препаратом «Мультикан», компания «Ветбиохим» предлагает компенсации от 300 тысяч рублей, но при условии подписания соглашения о неразглашении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым