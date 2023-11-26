26 ноября в Архангельской области похолодает до -20 градусов

Напомним, что вчера синоптики обещали аномально холодные выходные и их прогноз определённо сбываетсяНапомним, что вчера синоптики обещали аномально холодные выходные и их прогноз определённо сбываетсяСегодня в регионе ожидается облачная с прояснениями погода.
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