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ВС РФ разбили склад с боеприпасами, гексакоптер и расчет БПЛА одним ударом

ВС РФ разбили склад с боеприпасами, гексакоптер и расчет БПЛА одним ударом

Оператор дрона 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Кирилл Курандо одним ударом уничтожил гексакоптер ВСУ вместе с расчетом БПЛА и складом с боеприпасами.

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