Прибыль Delta Air Lines превысила прогнозы, но акции упали из-за издержек на топливо

Один из крупнейших авиаперевозчиков США, компания Delta Air Lines, официально дал старт сезону корпоративной отчетности за второй квартал 2026 года, представив финансовые результаты, отражающие сильный летний туристический бум, сопряженный с операционным давлением.
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