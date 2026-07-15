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Аргументы и Факты

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Психолог Суфиева объяснила, почему люди перестают отвечать даже близким

Психолог Суфиева объяснила, почему люди перестают отвечать даже близким

Люди могут переставать отвечать на сообщения и избегать общения не из-за равнодушия, а из-за усталости, эмоционального истощения и желания защитить себя от перегрузки, рассказала в беседе с Пятым каналом психолог Анастасия Суфиева.

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