Психолог Суфиева объяснила, почему люди перестают отвечать даже близким

Люди могут переставать отвечать на сообщения и избегать общения не из-за равнодушия, а из-за усталости, эмоционального истощения и желания защитить себя от перегрузки, рассказала в беседе с Пятым каналом психолог Анастасия Суфиева.
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