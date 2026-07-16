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МОСИНФОРМ

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Городские библиотеки присоединятся к Московской международной издательской неделе

Городские библиотеки присоединятся к Московской международной издательской неделе

Акция «Книжная полка» проходит в рамках третьей Московской международной издательской недели. До 26 июля Департамент культуры города Москвы приглашает жителей столицы посетить девять городских библиотек, где открыли специальные полки с изданиями зарубежных авторов, переведенными на русский язык.

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