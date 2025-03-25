Каким запомнят военкора "Известий" Александра Федорчака

vk.com/Александр Федорчак Последняя командировка корреспондента "Известий" Александра Федорчака, который погиб при обстреле боевиками ВСУ, была в Луганскую Народную республику, он был на передовой под Купянском и должен был снимать очередной репортаж о продвижении наших войск.