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Каким запомнят военкора "Известий" Александра Федорчака

Каким запомнят военкора "Известий" Александра Федорчака

vk.com/Александр Федорчак Последняя командировка корреспондента "Известий" Александра Федорчака, который погиб при обстреле боевиками ВСУ, была в Луганскую Народную республику, он был на передовой под Купянском и должен был снимать очередной репортаж о продвижении наших войск.

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