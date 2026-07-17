Семнадцатого июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Вести» подтвердила неизменность позиции российской стороны в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии