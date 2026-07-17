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Захарова: Россия на переговорах не отказывается от целей СВО

Семнадцатого июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Вести» подтвердила неизменность позиции российской стороны в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине.

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