В Якутии предложили адаптировать национальные блюда для школьного питания

С докладом о необходимости адаптации национальных блюд для школьного питания выступил заведующий лабораторией нутригеномики, доктор сельскохозяйственных наук Константин Степанов на научно-образовательном семинаре «Комплексный подход к внедрению примерных цикличных меню в систему школьного и дошкольного питания Якутии» проходившем в Якутске, 2 июня сообщает Якутское-Саха Информационное Агентство.