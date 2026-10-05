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2500 супертанков на Киев, Путину показали супероружие, НАТО в шоке

2500 супертанков на Киев, Путину показали супероружие, НАТО в шоке

Танк «Штурм», который относят к новому российскому тяжелому роботизированному комплексу, действительно появился на кадрах стратегических учений «Центр-2026».

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