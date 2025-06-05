Mistral выпускает Mistral Code

Французский стартап Mistral, занимающийся искусственным интеллектом, выпускает собственный клиент для «вибрационного кодирования» Mistral Code, чтобы конкурировать с такими гигантами, как Windsurf, Anysphere's Cursor и GitHub Copilot.
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