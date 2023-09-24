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13 188 зрителей посетили 2-й матч между «Аризоной» и «Лос-Анджелесом» в Австралии

Таким образом, показатель посещаемости второй выставочной игры в Мельбурне оказался немного выше, чем у первой.

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