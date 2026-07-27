Глава киевского режима Владимир Зеленский не может говорить о планах России на фронте. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о том, что ВС РФ якобы намерены привлечь 30 тыс.
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