Глава киевского режима Владимир Зеленский не может говорить о планах России на фронте. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о том, что ВС РФ якобы намерены привлечь 30 тыс.