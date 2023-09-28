Россия просит у США еще немного еды

Виген Егиазарян Автор, конечно, немного дурачок. Так как сегодняшний рост сельхозпроизводства - это результат больших инвестиций в 10-е годы. А большие инвестиции 10-х - это результат огромных доходов российского бюджета от огромного роста нефтяных цен в нулевые годы. А какие цены на нефть были в 1999-м? Мизерные. Вот в этом всё и дело. А автор сравнивает разбогатевшего 32-летнего нефтетрейдера и 8-летнего мальчика из бедной семьи, и говорит: "Какой глупый мальчик, не мог купить фуа-гра на Дорогомиловском рынке, просил взрослых гречку ему сварить и покормить его!"

Стас Гулинов а ведь правда твоя( Из моих корешей большинство "в стороне"((( кто в разборках ушёл, кто по синьке, в авариях... "Спасибо"((( дружбе той с пиндосами!((( Оставшиеся питаются на подножном корму... Снабжают своим сыром, рыбой, яйцами, свежатиной, дичью, хамоном, копченостями.... Не поверишь- водку не пью, натуральное (своё) или от друзей вкуснее))) Колбасу сыровяленую и балык сам делаю)) овощи, фрукты, ВОДА!!!))) натуральные))) Пацанов вспоминаю частенько... За детей беспокоюсь... Что бы опять с этими пидарами дружить не взялись.....