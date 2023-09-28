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Россия просит у США еще немного еды

Россия просит у США еще немного еды

Экспорт пищевых продуктов стал надёжным источником пополнения российского бюджета. Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, из чего складываются доходы бюджета России.

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Комментарии
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Виген Егиазарян
Автор, конечно, немного дурачок. Так как сегодняшний рост сельхозпроизводства - это результат больших инвестиций в 10-е годы. А большие инвестиции 10-х - это результат огромных доходов российского бюджета от огромного роста нефтяных цен в нулевые годы. А какие цены на нефть были в 1999-м? Мизерные. Вот в этом всё и дело.  А автор сравнивает разбогатевшего 32-летнего нефтетрейдера и 8-летнего мальчика из бедной семьи, и говорит: &quot;Какой глупый мальчик, не мог купить фуа-гра на Дорогомиловском рынке, просил взрослых гречку ему сварить и покормить его!&quot;
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