Посол Феоктистов объяснил, почему Аргентина не передаст самолеты Киеву

Global Look Press/Andrea Vilchez/Keystone Press Agency Власти Аргентины вели переговоры на тему передачи Украине имеющихся у нее французских истребителей, однако этого, скорее всего, не произойдет, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.